الامارات | رابطة المحترفين تسهم بـ100 ألف درهم في مبادرة "مهارتك مساهمتك"

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تسهم بـ100 ألف درهم في مبادرة "مهارتك مساهمتك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت فعاليات مبادرة "مهارتك مساهمتك" التي أطلقتها رابطة المحترفين الإماراتية لدعم "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وشهدت الحملة التي انطلقت في الأول من أبريل مشاركة مميزة وتحدياً بين نجوم الكرة الإماراتية، من بينهم لاعبون سابقون، وإعلاميون، وعدد من العاملين في الأندية والجماهير من مختلف الفئات العمرية من داخل الإمارات وخارجها، قاموا بتصوير مقاطع فيديو تظهر مهارات التحكم بالكرة، وبثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مع وسم المبادرة #مهارتك_مساهمتك.

وحصدت مقاطع الفيديو التي نشرت على منصات "تويتر، فيس بوك، إنستغرام وتيك توك" أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة خلال فترة الحملة التي استمرت 10 أيام.

وقررت الرابطة تخصيص مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم لـ"صندوق الإمارات وطن الإنسانية" إيماناً منها بأهمية تكاتف الجهود والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للحد من تداعيات الفيروس على مختلف القطاعات.

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وأعرب رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، عن سعادته بنجاح المبادرة، موجهاً شكره وامتنانه لكل من شارك فيها وأسهم في إنجاحها.

وقال في تصريحات صحافية: "هذه المبادرة التي نظمتها رابطة المحترفين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هي امتداد لسلسلة المبادرات المجتمعية التي قامت بها الرابطة على مدار السنوات الماضية، تجسيداً لدور الرياضة، وكرة القدم خصوصاً، في خدمة المجتمع وتوحيد فئاته المختلفة خلف رسالة سامية، كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المبادرة وكل من أسهم في دعم صندوق الإمارات وطن الإنسانية من خلال مشاركته بمهاراته الكروية".

كما وجه الجنيبي رسالة تقدير وعرفان لجميع الجهات المختصة في الدولة على جهودها المبذولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصاً الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي الذين يضحون بوقتهم وأسرهم في سبيل توفير الأمن والصحة والسلامة.