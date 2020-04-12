الامارات | حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع نجم الوداد المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع نجم الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 أبريل 2020

أشارت تقارير صحافية الفترة الماضية عن رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد مع مدافع الوداد المغربي محمد الناهيري لضمة الفترة المقبلة بعد تألقه الفترة الماضية مع فريقه في البطولة الإفريقية خاصة.

وبعد فترة من هذه التقارير ظهر مدافع الوداد المغربي محمد الناهيري ليكشف عن حقيقة هذه المفاوضات مع الأهلي والزمالك.

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وقال الناهيري خلال تصريحات لصحيفة “لي 360”: "كل الأخبار التي تم تداولها بشكل كبير في عدد من المواقع الإلكترونية المصرية، والتي تحدثت عن مفاوضات مع الأهلي والزمالك غير صحيحة، لم أدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية سواء محلية أو عربية،

ولم أدخل في مفاوضات مع أي فريق، احترامًا للعقد الأخلاقي قبل الاحترافي الذي يربطه بنادي الوداد وجماهيره الغفيرة".

وتابع: "تعمدت الصحافة المصرية نشر أخبار مفاوضات وهمية مع مسؤولي الأهلي، وهي خطوة للتشويش على استعداداته للمباراة القوية التي ستجمع الوداد بالأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".