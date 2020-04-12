شكرا لقرائتكم خبر عن «برادلي»: عصام الحضري شخصية عنيدة ويفكر في نفسه أكثر من الفريق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بوب برادلي، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، ومدرب لوس أجلوس الأمريكي الحالي، أن عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى، يمتلك شخصية خاصة ومتميزة ولكنه يفكر في نفسه أكثر من التفكير في مصلحة الفريق.
وقال برادلي، في مداخلة بالفيديو على قناة «أون تايم سبورت»: «الحضري شخصية خاصة ومتميزة، هو منافس قوي ويريد دائما أن يثبت للآخرين أنهم خطأ».
وأضاف: «تحدثت معه بمنتهى الأمانة قبل مباراة تشيلي الودية أني يجب أن اتابع شريف اكرامي من الملعب، لكنه لم يتقبل الأمر بصدر رحب وذهب إلى الاعلام وأعلن الاعتزال.. ونظرا لأنه دائما شخصية تنافسية فهو يفكر في نفسه أكثر من التفكير في مصلحة الفريق.. ولكنه شخصية تنافسية وعنيدة ولديه الإصرار وربما سيستمر في اللعب إلى الأبد».
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