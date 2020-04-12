شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب باريس سان جيرمان السابق: انتقال كيليان مبابي لريال مدريد كان شبه منتهي قبل أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لاعب باريس سان جيرمان السابق جيروم روتين إن انتقال نجم الفريق الفرنسي الحالي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني كان شبه منتهيًا قبل أزمة كورونا.

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وأضاف اللاعب، في حوار لراديو «مونت كارلو» أن ذهاب اللاعب إلى مدريد هو مسألة وقت«.

وأوضح نجم النادي الباريسي السابق: «أعرف من مصادر داخل النادي أن اتفاق لانتقال مبابي لريال مدريد كان شبه منتهي ولكن في ظل ما يحدث أنا متأكد أن وصول مبابي لريال مدريد سيتأجل».

وتابع: «من المستحيل أن يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، سيكون بينهم اتفاق لأن باريس سان جيرمان وافق على تركه يرحل في الصيف، في رأيي هي مسألة وقت».