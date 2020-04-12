شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر: درست علي معلول لمدة أسبوع.. وفي أول اشتراك ارتكبت ضده ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد ياسر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أن التونسي على معلول، نجم الأهلي، يعتبر في رأيه الشخصي أفضل ظهير أيسر في أفريقيا ويمثل نصف قوة الفريق الأحمر.
وأضاف ياسر، خلال استضافته على قناة «اون تايم سبورت»: «قبل مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري درست تحركات على معلول لمدة أسبوع.. ولكن في أول 10 دقائق بالمباراة جعلني ارتكب ضده ضربة جزاء.. ذهبت إليه وأخبرته فضحك».
وأوضح: «هو بلا شك أفضل ظهير أيسر في أفريقيا.. لأول مرة أرى ظهير أيسر يكسب النادي الاهلي بهذا الشكل.. مفتاح لعب ويشكل خطورة وإمكانياته عالية.. مواجهته صعبة جدا».
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