شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش يطلب من لاعبيه تخفيض رواتبهم.. واللاعبون يردون: ادفعوا مستحقاتنا أولًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نادي بشكتاش التركي، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني على سبيل الإعارة من أرسنال الإنجليزي، تخفيض رواتبهم في ظل الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كورونا على الأندية، إلا أن الرد جاء صادمًا من اللاعبين.
وحسب موقع SporX التركي، فقد ضربت الإدارة المثل بلاعبي برشلونة الذين قرروا تخفيض رواتبهم 70%، لافتة إلى أن أغنى الأندية اتخذت هذه القرارات.
ومن جانبهم، لم يمانع لاعبو بشكتاش تخفيض رواتبهم، كما أخبروا إدارة النادي، إلا أنهم اشترطوا الحصول على مستحقاتهم المتأخرة أولًا قبل الموافقة على هذا القرار.
ويعاني بشكتاش من أزمة اقتصادية قوية، إذ كانت تقارير تركية سابقة قد أشارت إلى رغبة النادي في تفعيل بند الشراء في عقد محمد النني والذي يتيح للنادي شرائه نهائيًا مقابل 18 مليون جنيه إسترليني فقط، إلا أن الوضع الاقتصادي للنادي لن يسمح بدع المبلغ لذا فسيلجأ لمحاولة إقناع أرسنال بتجديد إعارته.
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