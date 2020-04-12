- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منافسة بين نابولي وليستر على خدمات ظهير اتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن ناديي نابولي وليستر سيتي يرغبان في الحصول على خدمات ظهير أيسر نادي أتالانتا تيموثي كاسيتانيي Timothy Castagne خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ24 عامًا ينتهي عقده مع نادي أتالانتا في صيف العام 2021، وقد يرحل خلال الميركاتو الصيفي لعام 2020.
ويلعب كاستانيي في صفوف أتالانتا منذ عام 2017، قادما من جينك مقابل 6.5 مليون يورو، ورجحت الصحيفة أن يوافق أتالانتا على بيعه مقابل مبلغ 20 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر منافسة بين نابولي وليستر على خدمات ظهير اتالانتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.