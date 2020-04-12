منافسة بين نابولي وليستر على خدمات ظهير اتالانتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن ناديي ​نابولي​ و​ليستر سيتي​ يرغبان في الحصول على خدمات ظهير أيسر نادي أتالانتا ​تيموثي كاسيتانيي​ Timothy Castagne خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ24 عامًا ينتهي عقده مع نادي أتالانتا في صيف العام 2021، وقد يرحل خلال الميركاتو الصيفي لعام 2020.

ويلعب كاستانيي في صفوف أتالانتا منذ عام 2017، قادما من جينك مقابل 6.5 مليون يورو، ورجحت الصحيفة أن يوافق أتالانتا على بيعه مقابل مبلغ 20 مليون يورو.