جيسوس: دي روسي أخبرنا أننا سنصنع التاريخ أمام برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

إستذكر مدافع نادي روما الايطالي ​جوان جيسوس​ ليلة العاشر من نيسان 2018، عندما حقق روما ريمونتادا على حساب ​برشلونة​ بعد الفوز بنتيجة 3-0 والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال جيسوس في سياق حديثه عن قائد الفريق وقتها دانييلي ​دي روسي​ قبل المباراة في غرف الملابس: "ثم جاء دي روسي، انه القائد، الجميع أصبح في حالة صمت، عيونه تشبه عيون رجل لا ينام، قمصاننا في غرق الملابس ترتجف فجأة، وقال لنا "انا اثق بكم"، وختم الخطاب صارخا" الليلة سنصنع التاريخ ".

وأضاف جوان: "اذا كنت تريد الذهاب للحرب فمن ترغب ان يكون الى جانبك ليصرخ معك؟ دي روسي طبعا، وكان لدينا دي روسي بالفعل، معه كنا نستطيع تكرار ما فعلناه في تلك الليلة مرات عدة".