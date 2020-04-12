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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة اسطورة الفورمولا وان الانكليزي ستيرلينغ موس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
توفي اسطورة عالم السيارات الانكليزي السير ستيرلينغ موس عن عمر يناهز التسعون عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض، وكان سائق سيارة الفورمولا وان السابق قد توفي صبيحة عيد الفصح، لتشير زوجته الى انه توفي كما عاش بطريقة رائعة، وكان موس قد فاز في 212 سباق من اصل 529 سباق شارك فيها في عالم الفورمولا وان، دون ان ينجح في احراز اي لقب.
واضافت زوجة موس في حديث لصحيفة الدايلي مايل الى انه :" تعب في النهاية واغلق عيناه الجميلتين وهكذا انتهى كل شيء".
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