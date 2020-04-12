اخبار الرياضه

وفاة اسطورة الفورمولا وان الانكليزي ستيرلينغ موس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة اسطورة الفورمولا وان الانكليزي ستيرلينغ موس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

توفي اسطورة عالم السيارات الانكليزي السير ​ستيرلينغ موس​ عن عمر يناهز التسعون عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض، وكان سائق سيارة ال​فورمولا وان​ السابق قد توفي صبيحة عيد الفصح، لتشير زوجته الى انه توفي كما عاش بطريقة رائعة، وكان موس قد فاز في 212 سباق من اصل 529 سباق شارك فيها في عالم الفورمولا وان، دون ان ينجح في احراز اي لقب.

واضافت زوجة موس في حديث لصحيفة الدايلي مايل الى انه :" تعب في النهاية واغلق عيناه الجميلتين وهكذا انتهى كل شيء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة اسطورة الفورمولا وان الانكليزي ستيرلينغ موس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا