وفاة اسطورة الفورمولا وان الانكليزي ستيرلينغ موس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

توفي اسطورة عالم السيارات الانكليزي السير ​ستيرلينغ موس​ عن عمر يناهز التسعون عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض، وكان سائق سيارة ال​فورمولا وان​ السابق قد توفي صبيحة عيد الفصح، لتشير زوجته الى انه توفي كما عاش بطريقة رائعة، وكان موس قد فاز في 212 سباق من اصل 529 سباق شارك فيها في عالم الفورمولا وان، دون ان ينجح في احراز اي لقب.

