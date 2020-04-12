قائد أتالانتا يخشى اللعب في فصل الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

أكّد قائد نادي اتالانتا ​أليخاندرو غوميز​، أنه من الصعب جدا اللعب خلال فص الصيف، عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة لحدود الـ30 درجة مئوية.

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وقال النجم الارجنتيني في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت: "سيكون من الصعب أن نعود إلى الملاعب والتمارين بعد شهرين من الجلوس في المنزل".

وأضاف: "في حال عدنا للعب من جديد، سيكون صعبا علينا أن خوض المباريات والتمارين مع درجة حرارة 30 درجة مئوية، لاننا لسنا متعودين على هذا الأمر".

جدير بالذكر أن كل المباريات في أوروبا متوقفة من شهر آذار بسبب ​فيروس كورونا​.