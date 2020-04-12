شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيالي: كورونا سيترك ندوباً على العديد من المستويات في ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 اعتبر المدرب الايطالي ​جيان لوكا فيالي​ ان المرض ليس معركة بل رحلة تساعد اي شخص على ما يصبح عليه بعد المرض، وكان المدرب والمهاجم قد اشار الى ان فيروس ​كورونا​ الذي يضرب جميع انحاء العالم سيترك ندوب على بلاده على المستوى العاطفي الاخلاقي والاقتصادي.

واضاف فيالي انه يشعر بانه بخير الان، بعد ان كان قد انهى في الاول من شهر كانون الاول الماضي مسيرة دامت 17 شهراً من العلاج الكيميائي، على مرحليتن الاولى كانت لثمانية اشهر والاخرى لتسعة اشهر، مؤكداً ان الامر كان صعباً، على المستويين الجسدي والعقلي.

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