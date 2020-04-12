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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثيقة حكوميّة: لا جماهير في إيطاليا حتّى نهاية العام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية عن وثيقة حكومية تم تسريبها، تقول أن جميع الملاعب في إيطاليا، سوف تبقى مغلقة بوجه الجماهير حتّى فترة عيد الميلاد، أي حتّى نهاية العام الجاري.
وأشارت الشبكة إلى ان الدوري من المتوقع ان يُستانف في الـ31 من شهر أيار، ويستمر حتى الاول من آب لكن بدون جمهور، على ان يستمر هذا الإجراء في الموسم المقبل وحتّى نهاية العام 2020.
وتابعت الشبكة أن هذا الإجراء سيكبّد الأندية خسائر مالية تصل إلى حدود الـ95 مليون يورو.
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