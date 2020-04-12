شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والدة نيمار تدخل في علاقة عاطفية مع صديقه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
دخلت نادين غونسالفيس، والدة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، في علاقة عاطفية مع شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، بحسب ما نشرت عبر حسابها في إنستغرام.
والشاب هو تياغو راموس، وهو صديق نجلها نيمار دا سيلفا. ونشرت نادين غونسالفين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورة مع شريكها الجديد مع نظرة عاطفية، وكتبت عليها: "لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره إذا عاش المرء".
وقام نيمار بالتعليق على صورة والدته ويبدو أنه يدعمها في علاقتها الجديدة قائلاً: "ابقي سعيدة، أمي، أحبك". وعلق أيضاً والد نيمار على الصورة باستخدام رموز تعبيرية “للدعاء والتصفيق” في إشارة لتمنياته بالسعادة في علاقتها الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة نيمار تدخل في علاقة عاطفية مع صديقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.