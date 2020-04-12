والدة نيمار تدخل في علاقة عاطفية مع صديقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

دخلت نادين غونسالفيس، والدة النجم البرازيلي ​نيمار​ مهاجم باريس سان جيرمان، في علاقة عاطفية مع شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، بحسب ما نشرت عبر حسابها في إنستغرام.



والشاب هو تياغو راموس، وهو صديق نجلها نيمار دا سيلفا. ونشرت نادين غونسالفين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورة مع شريكها الجديد مع نظرة عاطفية، وكتبت عليها: "لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره إذا عاش المرء".

وقام نيمار بالتعليق على صورة والدته ويبدو أنه يدعمها في علاقتها الجديدة قائلاً: "ابقي سعيدة، أمي، أحبك". وعلق أيضاً والد نيمار على الصورة باستخدام رموز تعبيرية “للدعاء والتصفيق” في إشارة لتمنياته بالسعادة في علاقتها الجديدة.