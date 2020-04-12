شكرا لقرائتكم عقد محمود علاء سرى للغاية داخل الزمالك لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي الزمالك، الحلقة الأخيرة، فى مسلسل تجديد عقد محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، والإعلان بشكل رسمي عن توقيع العقود الجديدة دون الكشف عن راتب اللاعب بعد تعديله.

كما حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عدم وضع أية شروط جزائية فى العقد الجديد لمحمود علاء، والممتد حتى 2024.

ورفع مسئولو نادي الزمالك شعار سري للغاية عند التعامل مع عقد محمود علاء، حيث لم يتم إطلاع العديد من الأشخاص عليه وكذلك تم التأكيد على اللاعب بعد الإفصاح نهائيا عن قيمة العقد، حتى لا يشعر اللاعبون الآخرون بغيرة من اللاعب، مما يؤثر بالسلب عليهم من الناحية النفسية.

"الخليج 365" يستعرض كواليس توقيع عقد محمود علاء السرى داخل نادى الزمالك منذ بدء المفاوضات وحتى الإعلان الرسمي للتوقيع..

محمود علاء يوقع للزمالك حتى 2024



وقع محمود علاء صاحب الصولات والجولات فى الزمالك على عقد جديد يمتد حتى موسم 2024، حيث أن إدارة القلعة البيضاء ضمت اللاعب لأول فئة بعد طارق حامد لاعب وسط الفريق، ويواصل مسمار خط الوسط صدارة ترتيب اللاعبين المحليين بالقلعة البيضاء من حيث الرواتب.

كواليس ما قبل التوقيع



لم يضع مدافع الزمالك أو ناديه، أي شروط جزائية في عقده الجديد، الذى تم توقيعه في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، وقال اللاعب لأحد المقربين منه إن رئيس الزمالك قام بتقديره ماليًا بأفضل صورة وأشاد بما قدمه للفريق الأبيض لذا لم يضع اللاعب أية اشتراطات أمام ناديه في مسألة تجديد التعاقد ورحب على الفور بالتوقيع بعد التفاوض الذى أجراه مع رئيس الزمالك ليوقع على العقد الجديد

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المبلغ الغير معلن

أصبح محمود علاء ضمن لاعبي الفئة الأولى فى الزمالك بعد طارق حامد، وحرص المدافع الدولي على تسهيل الأمور أمام إدارة ناديه، خلال التفاوض معه دون المطالبة بالمساواة بأحد بعد التأكيد له إنه في الفئة الأولى.

تعليق الزمالك على التجديد

قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن عقد محمود علاء لم يشهد اية تعثرات وعبر عن ذلك قائلا "من يدخل الزمالك صعب يتركه، ولا توجد أشياء يتم إخفائها داخل النادي ، ومسألة محمود علاء كانت منتهي من قبل ازمة فيوس كورونا، وهو جدد عقده بشكل رسمي".