شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الوقت مازال متاحا لاستئناف الدورى خاصة بعد إلغاء طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أنه إلي الأن لا توجد أي نية لدى اتحاد الكرة لإلغاء بطولة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا ، وأن الوقت ما زال متاح لإستئناف المسابقة بعد إلغاء أوليمبياد طوكيو 2020 إلى الموسم المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنه في حالة عودة الدوري ، سيتم إنهاء المسابقة خلال 3 أشهر ، وهو ما يمنح الاتحاد فرصة شهرين على الأقل لعدم إلغاء البطولة و إنتظار ما ستسفسر عنه الأيام المقبلة بشأن فيروس كورونا .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.