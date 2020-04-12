تقارير مغربية تكشف مصير أحداد المجهول

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جدة - عمرو شويل يواجه حميد أحداد مهاجم الرجاء المغربي، مصير مجهول مع نادى الزمالك بعد قرار إتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين كأقصي تقدير مؤخرا، بعدما إنضم إلى صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة "المنتخب"المغربية، إنه عقب القرار الذي أصدره إتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بالاندية المصرية لـ 4 لاعبين كأقصى تقدير، فقد تلاشت آمال الإبقاء على المهاجم المغربي حميد أحداد بقائمة الزمالك خلال الموسم القادم.

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أضافت الصحيفة، إن قرار الاتحاد المصري قد يصب فى مصلحة الرجاء ، حيث ستضطر إدارة الزمالك لفتح مفاوضات مباشرة مع النادى المغربي لمناقشة بيع ما تبقى من عقد أحداد بمبلغ مالي يكون مناسبا للفريقين معاً، فى ظل وجود 6 لاعبين أخرين بقائمة الأجانب داخل القلعة البيضاء.

ويملك الزمالك، أربعة لاعبين أجانب بصفوفه، ثلاثة من شمال افريقيا هم، التونسي فرجاني ساسي والمغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، ثم الكونغولي كاسونجو كابونجو، بالإضافة إلى لاعبين آخرين معارين لأندية أخرى، هم عبد الرازق سيسي المعار للاتحاد السكندرى، ومعروف يوسف المعار لنادي المقاولون العرب، إضافة إلى حميد أحداد.