قمة «افتراضية» بين الأهلي والزمالك

أعلن وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن دراسة إقامة مباراة افتراضية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

"إلكترونياً".

ويسعى مسئولو الرياضة في مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال التبرع المالي وتخصيصه للمتضررين من الفيروس.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لن تقام على أرض الملعب، وإنما هي مباراة افتراضية، حيث سيتم طرح تذاكر المباراة لبيعها عبر الانترنت.

وأضافت الصحيفة أن الموارد المالية من بيع تلك التذاكر سيتم تحويلها إلى المتضررين من فيروس كورونا، والذي تسبب في إيقاف العديد من الأنشطة ومجالات الحياة، وهو ما أثّر بالسلب على عمل ووظائف الكثيرين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن التجربة المصرية لن تكون الأولى في الوطن العربي، حيث حدثت الأسبوع الماضي في دولة المغرب، عندما أعلن قطبا كرة القدم المغربية الرجاء والوداد البيضاوين، تنظيم مباراة افتراضية ضد فيروس كورونا.

وتم بيع تذاكر المباراة عبر الإنترنت، حيث سيتم التبرع بإيراداتها بالكامل لفائدة الصندوق الخاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، بأنه جرى طرح 60 ألف تذكرة للبيع حيث يبلغ سعر التذكرة الواحدة 30 درهماً.

وأكد الناصري أن المبادرة تعكس التحلي بفضيلة التضامن لدى جميع المغاربة، الذين استجابوا لنداء بلدهم.

كما أعلن جواد الزيات، رئيس الرجاء البيضاوي، أن ناديه طرح هو الآخر تذاكر للبيع في مباراة افتراضية ضد فيروس كورونا، ويبلغ سعر التذكرة 50 درهماً، وجرى بيع نحو 5 آلاف تذكرة في وقت قصير جداً.