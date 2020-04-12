شكرا لقرائتكم خبر عن مليكة وائل جمعة تدخل عالم "تيك توك" بفيديو مع الصخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت مليكة وائل جمعة، ابنة مدافع النادي الأهلي الأسبق ومنتخب مصر، عالم "تيك توك"، الذي شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الكرة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشرت مليكة بفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، جمعها بأبيها وأصدقائها.

على صعيد آخر، حرص النجم وائل جمعة، صخرة دفاع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على تهنئه صديقه احمد فتحي على انضمامه لنادي بيراميدز ورحيله عن القلعة الحمراء.

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ونشر الصخرة صورة لهما من إحدى المباريات، معلقا: "مساء الفل.…نهاية مشوار احمد فتحي مع النادي الاهلي وانتقاله الي بيراميدز شكرا لأحمد فتحي علي الفترة اللي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخر واخلاص.. النادي الاهلي لم يقصر في محاوله الاحتفاظ بيك ولكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه".

كما كشف وائل جمعة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بأنه كان سينتقل للزمالك قبل انضمامه للأهلي بـ 3 أيام قادما من غزل المحلة، وقال عبر تسجيل " لايف " بثه علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " : تلقيت عرض من الزمالك قبل انتقالي للأهلي وبالفعل ذهبت للتوقيع وجلست في منزل حلمي طولان ولكن كانت هناك بنودا في العقد لم أوافق عليها، لأعود للمحلة، وبعد 3 أيام اتصل بي مسئولي الأهلي ووقعت علي عقود انتقالي فورا.

وأضاف وائل جمعة ان موسم 2012 هو الأصعب في دوري ابطال أفريقيا لأن الترجي التونسي كان أقوى فريق ومباراتي النهائي لم تكن سهلة علي الأهلي، أما البرتغالي مانويل جوزيه فغير من عقلية اللاعب المصري، حيث كان يحب اللاعب الملتزم ولهذا فانه كان دائما أساسيا في التشكيل معه.

وانضم وائل جمعة إلي الأهلي في مطلع الألفية الحالية بتوصية من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي. وشاهد جوزيه جمعة في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وغزل المحلة والتي شهدت تألق جمعة ما دفع جوزيه لطلب التعاقد معه.