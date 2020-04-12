شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج واتمتع..أجمل أهداف مؤمن زكريا مع الأهلى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل مؤمن زكريا لاعب الاهلى بعيد ميلاده ، حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 32 حيث أنه مواليد 12 ابريل من عام 1988.

بدأ مؤمن زكريا فى قطاع الناشئين بالأهلى تحت 23 سنة، و بعد 5 سنوات انتقل الى الانتاج الحربى، و منه الى المصرى ثم انبى، و الزمالك، عاد للأهلى فى صفقة اثارت ضجة كبرى وقتها، ثم انتقل للاهلى السعودى على سبيل الاعارة، وانتقل الى احد السعودى ايضا، وفسخ عقده بالتراضى، ليعود إلى الأهلى، ولكن لم يتم قيده فى قائمة الفريق الأحمر.

على مستوى المنتخب شارك فى 12 مباراة دولية مع كبار الفراعنة منها 6 ودية، و 3 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، و 3 مباريات بتصفيات أمم أفريقيا.

حقق زكريا مع الاهلى الكثير من البطولات منها 4 بطولات دورى، و بطولتى كأس السوبر، و بطولة كأس مصر، ومع الزمالك حقق بطولة الدورى مرة واحدة، و كأس مصر مرتان.

يعاني مؤمن زكريا من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.

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نرصد أجمل أهداف مؤمن زكريا مع الاهلى منذ الانتقال اليه وحتى الان ..

هدفه فى السوبر الاماراتى

هدف مؤمن فى الوداد المغربى هدفه فى مرمى الزمالك

هدفه فى مرمى اتليتكو مدريد

هدف مؤمن فى دجلة

هدف مؤمن فى مرمى اسوان

هدفه فى المقاولون العرب

هدف مؤمن فى حرس الحدود