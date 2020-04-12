شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربط محمود علاء بالعقد الجديد بدون "شروط جزائية" لـ2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عدم وضع أية شروط جزائية فى العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بعد توقيع اللاعب دون إبداء أية اشتراطات على النادى الأبيض، خاصة إن إدارة القلعة البيضاء ضمت اللاعب لأول فئة بعد طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى يتقاضى 15 مليون جنيه سنويا، حيث يواصل طارق حامد صدارة ترتيب اللاعبين المحليين بالفريق فى الرواتب، وحرص محمود علاء على تسهيل الأمور أمام إدارة الزمالك خلال التفاوض معه دون المطالبة بالمساواة بطارق حامد بعد التأكيد له أنه فى الفئة الأولى بعد لاعب خط وسط الفريق الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من محمود علاء، الذى قام بتجديد تعاقده مع النادى الأبيض حتى 2024، إن اللاعب لم يضع أية شروط جزائية في عقده الجديد، موضحا إن رئيس الزمالك قام بتقديره ماليًا بأفضل صورة وأشاد بما قدمه للفريق الأبيض لذا لم يضع اللاعب أية اشتراطات أمام ناديه في مسألة تجديد التعاقد ورحب على الفور بالتوقيع بعد التفاوض الذى أجراه مع رئيس الزمالك ليوقع على العقد الجديد في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى.

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وتابع المصدر ذاته إن محمود علاء وقع على العقد الجديد تحديدا منذ نحو أسبوع وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على غلق ملف تجديد محمود علاء فى الساعات الماضية بالإعلان الرسمى حول تجديد التعاقد مع النادى حتى 2024، بجانب كشف الستار عن العقد الجديد الذى حرص مرتضى منصور على إظهاره دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التى سيحصل عليها اللاعب وجاءت خطوة مرتضى منصور للتأكيد بشكل قاطع على أن محمود علاء جدد عقده بالزمالك لتجنب الفتنة الجماهيرية بشأن المسألة؛ بعد الأنباء التى تواردت خلال الأيام الماضية أن اللاعب لم يقم بتجديد تعاقده مع ناديه، ليقوم رئيس نادى الزمالك بإظهار العقد الجديد للتأكيد إن الملف منتهى بالحصول على توقيع اللاعب حتى 2024.

فيما أكد مرتضى منصور، أن محمود علاء وقع على 4 نسخ لتجديد تعاقده مع النادى، مشددًا على حرصه على تجديد عقد محمود علاء من أجل تحفيزه على مواصلة جهوده وعطاءه مع الفريق، حيث يُعد من أبرز العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج الأبيض بالبطولات خلال الفترة الماضية، حيث أثنى رئيس الزمالك على أداءه وجهوده مع الفريق منذ انضمامه لصفوف الأبيض فى الوقت الذى أبدى فيه محمود علاء شكره لثقة مرتضى منصور رئيس الزمالك وإدارة الكرة به، مشددًا على أنه سيحاول دائمًا التطوير من نفسه ومستواه داخل الملعب حتى يكون عند حسن ظن الجميع دائمًا.

ونجح محمود علاء، رفقة لاعبى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل مع الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.