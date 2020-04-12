شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تتدرب فى المنزل استعدادا للأولمبياد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، على مواصلة تدريباتها فى المنزل من خلال الأجهزة التى توفرها لها الشركة الراعية، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا خلال التدريب فى المنزل، حفاظا على لياقتها، واستعداداتها للمشاركة فى الأولمبياد المقبلة.

وتأهلت هداية ملاك إلى أولمبياد طوكيو وحجزت بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائى التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد التى أقيمت فى المغرب بعد الفوز على بطلة كينيا بنتيجة كبيرة.

وتلقى اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم خطابا من الاتحاد الدولى للعبة يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، وسيف عيسى، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب إلى أولمبياد طوكيو رسمياً والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورونا.

وأكد عمرو سليم، رئيس الاتحاد، أنه تلقى الخطاب بتأكيد تأهل الرباعى إلى دورة الالعاب الأولمبية بطوكيو 2021، بالإضافة الى ثنائى المنتخب البارالمبى، سلمى على ومحمد الزيات، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون .

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.

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أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطاب الى جميع الاتحادات الرياضية، لمعرفة الاضرار الواقعة على كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو للعام المقبل .

ويطالب اللجنة الآولمبية من الاتحادات تحديد السلبيات من تأجيل الاولمبياد من أجل إرسالها الى اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التى لحقت بيها .



بطلة التايكوندو



تدريبات منزلية لهداية ملاك



هداية فى المنزل