شكرا لقرائتكم خبر عن إغراءات خليجية تنافس عروض البرازيل لضم "جناح" الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى 3 عروض من أندية خليجية لتدخل على خط التفاوض مع اللاعب، بجانب أندية أخرى فى البرازيل سبق وأبدت رغبتها فى ضم جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تضاءلت فرصة اللاعب فى البقاء ضمن صفوف الفريق مُستقبلاً.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.

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وشهدت الفترة الماضية تلقى جيرالدو عروضاً من أندية برازيلية لاسيما أنه سبق ولعب لأكثر من نادٍ برازيلى قبل الانتقال لناى أول أغسطس الأنجولى ومنه للأهلى قبل أن تدخل أندية خليجية مؤخراً "مزاد" اللاعب الأنجولي.

وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

وتعرض جيرالدو لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الإياب أمام صن داونز التى أقيمت على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، الأمر الذى نتج عنه تورم قدمه وانتهى جيرالدو من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الإجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً وأفريقيا بعد استئناف النشاط الرياضى المتوقف حالياً بسبب انتشار فيروس "كورونا".