شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يستطلع رأى الوزارة لتفعيل صندوق زمالة لصالح المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكاراتيه ، برئاسة محمد الدهراوى، خطاباً إلى وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقتها لسرعة تفعيل صندوق الزمالة لصالح المدربين ومساعدتهم خلال الأزمات التى يتعرضون لها سواء مرض أو المعاش أو العجز وخلافه .

وقال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، إن صندوق الزمالة يساعد المدربين على أمور الحياة والأزمات التى يتعرضون لها بمختلف أنواعها، ومضيفا أن هناك لجنة خاصة ستقوم بوضع لائحة خاصة بالصندوق، وإدارته والإشراف عليه وكذلك رقم حساب بنكى .

وشهدت الأيام الماضية، مخاطبة الاتحاد للوزارة لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم خلال فترة توقف النشاط، خاصة أنه ليس لديهم مصدر رزق، وهو ما قامت به الوزارة على أكمل وجه.

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وقال محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، إنه تم التواصل مع مسئولى الوزارة لإيجاد حلول لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم، وقامت الوزارة بدور مهم وهو التواصل مع القوى العاملة والتنسيق مع مراكز الشباب لجمع بيانات المدربين ممن ليس لهم رقم تأمينى، ومحسوبون فى عداد العمالة غير المنتظمة لبحث طرق تعويضهم فى توقف النشاط.

وأضاف الدهراوى، أن الاتحاد نشر على صفحته بالتواصل الاجتماعى رابط تسجيل البيانات بوزارة القوى العاملة، لتسهيل عملية تسجيل البيانات على المدربين.

كما خاطب الاتحاد الوزارة للموافقة على صرف مبلغ ألف جنيه من خزينة الاتحاد كسلفة للمدرب غير المؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية والمسدد لاشتراك الاتحاد لموسم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ يتم تسديدها عقب عودة النشاط الرياضى وذلك من قيمة من دخله بالاختبارات، مع تكليف أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بسرعة اتخاذ إجراءات تفعيل الصندوق مع البنك وهيئة الرقابة على التأمين، الا ان الوزارة قامت بالتنسيق بين الاتحاد ووزارة القوى العالمة، و مراكز الشباب للمساهمة فى مساعدة المدربين الغير مؤمن عليهم .