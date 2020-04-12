بعد قرار سوسيداد.. ريال مدريد يدرس العودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - (د ب أ):

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم جديا استئناف تدريبات الفريق الأول التي توقفت منذ الشهر الماضي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان ريال مدريد هو أول فريق يفرض الحجر الصحي على لاعبيه ومسؤوليه في 12 مارس الماضي وذلك بعد إصابة لاعب فريق كرة السلة تري تومبكينز بكورونا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" اليوم الأحد فإن الجهاز الطبي للنادي الملكي بقيادة نيكو ميهيتش يعمل على وضع استراتيجية احترازية خاصة للفريق تحسبا للعودة إلى التدريبات.

جاءت تلك الخطوة بعد ساعات من إعلان ريال سوسيداد الإسباني لإمكانية استئناف تدريبات الفريق الأول بعد غد الثلاثاء.