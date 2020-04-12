نجوم الأهلي يهنئون مؤمن زكريا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حرص لاعبو الأهلي على تهنئة زميلهم مؤمن زكريا بعيد ميلاده الـ32 اليوم الأحد، في الوقت الذي يستكمل فيه اللاعب رحلة علاجه من أجل التعافي من المرض الذي يعاني منه.
وكان مؤمن ألمح في تصريحات تلفزيونية أكثر من مرة إلى عدم دعم النادي الأحمر له وعدم وجود مساندة من زملائه إلا عدد قليل منهم.
وحصل الأهلي على موافقة وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مليون و200 ألف جنيه على دفعتين للمساهمة في علاج مؤمن زكريا، وينتظر النادي أن يأتي اللاعب للحصول على الدفعة الأولى (600 ألف جنيه).
ولم يعد مؤمن زكريا مقيدا في قائمة الفريق الأول بالأهلي، وتعرض اللاعب لمرض نادر أثّر على حركة الأعصاب ويحتاج لأشواط طويلة من العلاج، ليمنعه من ممارسة كرة القدم.
وجائت رسائل لاعبي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي:
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