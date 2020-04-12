طريقان أمامه.. تقارير تركية تكشف مستقبل تريزيجيه مع أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدثت تقارير صحفية تركية عن مستقبل المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وبحسب شبكة "sprox" التركية، فإن تريزيجيه يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل سواء مع فريقه أو الرحيل لفريق آخر.

وأضافت الشبكة التركية، أن تريزيجيه أخبر مدربه في أستون فيلا دين سميث برغبته في البقاء مع الفريق حتى لو هبط.

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ووضع تريزيجيه حل آخر إذا لم يستقر في إنجلترا وهو العودة مرة أخرى للدوري التركي من خلال اللعب في صفوف جلطة سراي والذي وضعه كاحتمال أول في ظل وجود رغبة من المدير الفني المخضرم التركي فاتح تريم في انتداب اللاعب.

وكانت مصادر صحفية كشفت منذ ثلاثة أيام لـ"الخليج 365" عن وصول ثلاثة عروض لدى تريزيجيه وهم من نيوكاسل الإنجليزي بالإضافة إلى بيشكتاش وجلطة سراي من تركيا.

وكان تريزيجيه انتقل إلى أستون فيلا مطلع الموسم الحالي قادمًا من فريق قاسم باشا في صفقة لم تعلن عن قيمتها المادية.