تقرير.. 5 صفقات أفريقية مجانية لحل أزمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرصة ثمينة أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من أجل تدعيم صفوفهما وسد الاحتياجات في الموسم المقبل بعد اقتراب عقود أكثر من لاعب بارز على النهاية.

بالنظر إلى الفترة الحالية سنجد أن احتياجات الأهلي والزمالك قد تكون متشابهة وتحديدًا في مركز الظهير الأيمن، فالنادي الأحمر سيرحل من صفوفه أحمد فتحي بعد نهاية الموسم الحالي الأمر الذي يعني وجود محمد هاني وحيدًا.

في المقابل، الوضع في نادي الزمالك شبيه بما يحدث في الأهلي، فالنادي الأبيض رحل من صفوفه بالفعل لاعبه التونسي الدولي حمدي النقاز ليضطر الفرنسي باتريس كارتيرون الاعتماد على حازم إمام مع صعود الناشئ أحمد عيد.

لكن مشكلة كل من القطبين الأهلي والزمالك قد تنتهي في ظل وجود فرصة أمامهما لتدعيم الصفوف بالتعاقد مع أبرز لاعبي القارة السمراء.

- حسين بن عيادة:

ارتبط الدولي الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري بالانتقال للأهلي أو الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن عقد اللاعب سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ27 عامًا قرر الرحيل عن قسنطينة بحسب ما كشفت عنه صحيفة "الشروق" الجزائرية ليصبح متاحًا للانتقال لأي فريق في صفقة مجانية.

ارتباط بن عيادة بالأهلي جعل مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أمير توفيق ينفي التفاوض مع اللاعب، وهذا ما أكده أيضًا مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

- محمد الناهيري:

نجم الوداد المغربي محمد الناهيري اسمه تردد أيضًا بالانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بحسب ما ذكرته عدة تقارير مغربية.

البداية كانت رئيس الوداد البيضاوي المغربي سعيد الناصيري والذي أكد في تصريحات عبر صحيفة "المنتخب" المغربية أنه لا يوجد أي نية في التفريط بخدمات لاعبه رغم انتهاء عقده في الصيف المقبل.

الناهيري أكد أيضًا في تصريحات عبر صحيفة "LE360" المغربية، أنه لم يدخل في مفاوضات مع الأهلي والزمالك، مشددًا أن كل تركيزه حول الاستعداد جيدًا من أجل مساعدة فريقه في التتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم بجانب بطولة الدوري.

Advertisements

- إيهاب المباركي:

اسم آخر تردد اسمه بالرحيل للدوري المصري وتحديدًا اللعب في صفوف الزمالك وهو التونسي إيهاب المباركي لاعب فريق الترجي.

الظهير الأيمن للترجي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي الأمر الذي جعله يرتبط اسمه بالرحيل عن فريق "باب سويقة" والانتقال لتحدي آخر.

- أطهر الطاهر:

السوداني الشاب أطهر الطاهر لاعب فريق الهلال السوداني أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري المصري بعد تصريحات عن طريق موكله أحمد عثمان.

وكيل أطهر أكد أن صاحب الـ23 عامًا يرغب في الانتقال للدوري المصري، كاشفًا أنه دخل في مفاوضات غير رسمية مع القطبين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الظهير الأيمن في الهلال بنهاية الموسم الحالي حيث يرغب اللاعب في الحصول على تجربة جديدة وتحديدًا في مصر.

- محمد أمين بن عمر:

يُعد محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي، الورقة الاستثنائية من بين الأسماء التي تم تداولها نظرًا للعبه في مركز وسط الملعب رفقة فريقه الساحلي.

بن عمر ورغم نهاية عقده في 2021 إلا أن اللاعب سيستغل عدم قيام إدارة النجم بتوثيق العقد للرحيل عن فريق "جوهرة الساحل" بنهاية الموسم الحالي بحسب ما كشفت عنه صحيفة "الشروق" التونسية أمس السبت.

صاحب الـ27 عامًا ارتبط كثيرًا بالانتقال للدوري المصري وتحديدًا اللعب في صفوف الأهلي خلال الموسم قبل الماضي.