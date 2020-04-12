إنبي: يجب تقليص عدد الأجانب في الدوري.. واستكماله أمر ضروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عبدالناصر زيدان مدير الكرة بنادي إنبي على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، مشيراً الى ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر مد فترة توقف النشاط والدوري لنهاية شهر إبريل تماشياً مع قرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقال عبدالناصر محمد في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس ١" "كل الأندية سوف تتعرض لخسائر مالية كبيرة حال إلغاء الدوري هذا الموسم، يجب أن يتم استكمال المسابقة".

Advertisements

وأكمل "الشركات الراعية للدوري والأندية ستخسر الكثير، هناك اتفاقات ولاعبين حصلوا على مستحقات مالية، وبالتالي أتمنى استكمال الموسم، وأطالب الأندية بعدم الاعتراض".

وصرح "الأندية مع متابعة لاعبيها وبعض البرامج التدريبية في المنزل يمكن أن تحتاج لـ٤ أسابيع من أجل الاستعداد بشكل جيد لاستكمال الدوري، يجب أن يكون هناك مراعاة لتلك الظروف الاستثنائية".

وشدد "قرار تأجيل أولمبياد طوكيو بمثابة فرصة ذهبية لجميع الدول لكي تنهي هذا الموسم، في مصر إن شاء الله اذا تم السيطرة على الوضع بنهاية مايو، يمكن أن يتم استئناف الموسم بشكل مضغوط، وكذلك الموسم المقبل".

واختتم "أمر ضروري تقليص عدد الأجانب في الدوري، غير معقول أن يكون قوام أي نادي ٦ لاعبين من خارج البلد، منتخب مصر يعاني من أزمة في الهجوم وقلب الدفاع والمدافع الأيسر، وعدد قليل من أجانب الدوري يتفوق على اللاعبين المصريين".