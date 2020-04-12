تقرير.. لقب وحيد خارج الأهلي.. هل يعتزل أحمد فتحي في بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

أعلن نادي بيراميدز، مساء السبت، تعاقده مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، لاعب النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري (2019- 2020) بعد نهاية عقده مع النادي الأحمر.

أحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كما وصفه بيراميدز في بيانه رحل عن الأهلي، بعد 13 عاما قضاها اللاعب في صفوف الفريق، لعب خلالهم 338 مباراة وتوج بـ18 لقبا مع المارد الأحمر.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أحمد فتحي 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول، وحقق القائد الحالي للفريق لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات، كما تُوج بلقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

فتحي الذي سيمثل الأهلي حتى نهاية الموسم غادره عدة مرات، كما خاض تجربتين في الملاعب الإنجليزية مع شيفيلد يونايتد وهال سيتي، وعربيا كان لديه تجربتين أيضا مع كاظمة الكويتي وأم صلال القطري.

يُعرف فتحي بـ"الجوكر" كما تلقبه الجماهير، حيث يتم الاعتماد عليه في أكثر من مركز بخلاف مركزه الأساسي كظهير أيمن، حيث يتمتع بقوة بدنية أهلته للعب في جميع مراكز وسط الملعب وقلب دفاع أيضا.

أحمد فتحي المولود في بنها عام 1984 بدأ مشواره الكروي من خلال فريق الناشئين في نادي بنها، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد انضمامه للإسماعيلي الذي شهد انطلاقته المميزة بالملاعب.

تعرفت الجماهير على فتحي من خلال الإسماعيلي الذي استمر في اللعب معه حوالي 7 سنوات، وساهم في فوز الدراويش بلقب الدوري موسم (2001-20) للمرة الثالثة في تاريخ النادي والأخيرة حتى الآن.

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ورحل فتحي عن الإسماعيلي في يناير 2007 لخوض فترة احتراف قصيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي شيفيلد يونايتد، لكنه لم يشارك إلا في ثلاث مباريات فقط، ليعود إلى مصر من بوابة الأهلي.

انتقل أحمد فتحي إلى الأهلي لكن النادي لم يتمكن من تسجيل اللاعب في قائمته لإغلاق فترة القيد وقتها، وتوصل لاتفاق مع كاظمة الكويتي للتعاقد مع فتحي على سبيل الإعارة من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، ولعب بانتظام مع الفريق الأول ونجح في تسجيل أربعة أهداف.

وعاد فتحي إلى الأهلي بعد نهاية إعارته لكاظمة في نهاية عام 2007، واستمر معه لست سنوات قبل أن يخوض تجربة احترافية جديدة في إنجلترا في يناير 2013 بالانتقال لهال سيتي معارا بسبب توقف النشاط.

لكن فتحي لم يستمر مع هال سيتي طويلا وعاد للأهلي بعد عدة أشهر من نفس العام عقب عودة النشاط الكروي، وخاض موسم (2013-14) مع الأحمر قبل أن يرحل عنه للمرة الثالثة ولكن بشكل نهائي.

رفض فتحي الاستمرار مع الأهلي بعد أن عرض عليه عقدا يمتد لثلاثة مواسم، وتسبب في أزمة مع اتحاد جدة السعودي بعد الاتفاق معه، حيث فضّل الاحتراف في قطر ليلعب مع أم صلال في (2014-15).

وفسخ "الجوكر" عقده مع أم صلال في يوليو 2015، حيث فضل الاكتفاء بالموسم الذي قضاه مع الفريق، كما أن عائلته لم تنجح فى التأقلم مع أجواء الإقامة في الدوحة، ليعود إلى الأهلي سريعا في الموسم التالي.

خمسة مواسم أخرى قضاهم فتحي مع الأهلي، وسيكون الموسم الحالي هو الأخير لصاحب الـ35 عاما بين أسوار القلعة الحمراء، بعدما أعلن بيراميدز التعاقد معه في صفقة مجانية لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الصيف المقبل.