"كنت لاعبًا" (4).. ممنوع الاقتراب من جاتوزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"أشعر بإننا سنفوز 10- 0، إذا لعِبَ جاتوزو فمن المُستحيل أن يسكن شباك ميلان هدف واحد".. هكذا وصف لاعب ميلان وتشيلسي السابق أندريه شيفشينكو زميله جينارو جاتوزو.

عُرف عن جاتوزو روحه القتالية في الملعب التي جعلته واحدًا من أساطير نادي ميلان، يقول الايطالي: "منذ أن لعبت كرة قدم بعمر الـ12، كنت أريد اللعب في سان سيرو، ويمبلي، ماراكنا أو لابومبونيرا".

ويضيف: "عندما انضممت لأكاديمية بيروجيا، كانت الشهور الأولى قاسية، شعرت بالوحدة، لكنني كنت متأكد من أنه المكان الجيد لي، لقد فزنا بكل بطولة شاركنا بها، وشعرت بالتطور كلاعب، كانت لديّ رغبة من أجل النضج والتطور".

بداياته

وُلد جينارو في التاسع من يناير عام 1978 في مدينة كوريليانو كالابرو الإيطالية، وبدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية بيروجيا، وفي عمر الـ19 عاما انتقل إلى صفوف رينجرز الاسكتلندي لتبدأ مسيرته الحقيقية في كرة القدم.

آمن والتر سميث مدرب نادي رينجرز بقدراته الجسدية العالية وقدم معه أداء جيد، بعد فترة رحل سميث عن النادي الاسكلتندي ولم يُعجب

وديك ادفوكات بجاتوزو كثيرا، فكان إما يجلسه على دكة البدلاء أو يشركه في مركز الظهير الأيمن وهو مركز لم يحبه اللاعب ليفضل العودة إلى إيطاليا.

رحل جاتوزو إلى نادي ساليميتانا -الصاعد للسيريا آ- ورغم أدائه المميز مع الفريق إلا أن لم يمنعه من العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

رحلته مع ميلان

في عام 1999، أصبح جاتوزو لاعبا في صفوف ميلان، الذي كان تحت القيادة الفنية لكارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي، كان أحد أسباب تألق جاتوزو وشهرته في ميلان، حيث كان يشركة في خط الوسط الدفاعي ويترك الحرية أندريا بيرلو في الشق الهجومي على أن يحافظ جاتوزو على ثبات الخط الخلفي، قيل عنه الأفضل في مركزه، ولاعب "ممنوع الإقتراب منـه".

لم ينس أحد، واقعة استكمال جاتوزو مباراة فريقه ضد كاتانيا مصابا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تعود أحداث الواقعة لعام 2008، حينما التقى ميلان مع كاتانيا ضمن منافسات الجولة الـ15 للكالتشيو.

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تعرض اللاعب الايطالي لإصابة قوية في أول 10 دقائق من اللقاء، لكنه عاد للملعب واستكمال المباراة حتى نهايتها.

بعد اللقاء أثبتت الفحوصات الطبية تعرض جاتوزو لقطع في الرباط الصليبي ولم يفهم الأطباء كيف تمكن من لعب 80 دقيقة كاملة بتلك الإصابة الخطيرة والتي أبعدته عن الملاعب عدة أشهر.

صفعة إبراهيموفيتش

التقى فريقا ميلان وآياكس الهولندي الذي كان يلعب له النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2003/2004.

وخلال إحدى الكرات المشتركة بين جاتوزو وإبراهيموفيتش، حاول الايطالي استخلاص الكرة من منافسه السويدي الذي واصل الضغط هو الآخر على نجم وسط روسونيري، فما كان من جاتوزو إلا صفعه على وجه في واقعة شهدت حصوله على البطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة بدقائق.

قالوا عن جاتوزو

1- البرازيلي رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان الأسبق قال عنه: "قلبه وشجاعته ساهمت في أمجاد ميلان، لم أر مثله سوى القليل من اللاعبين".

2- الايطالي ماركو ماتيرازي قبل نهائي كأس العالم 2006 قال: "لدينا لاعبين قادرين على إيقاف زين الدين زيدان، مثل جاتوزو، وهو ليس بحاجة للتحفيز، وإلا فقد يقسم العالم قسمين".

3- أنشيلوتي مدرب نادي ميلان السابق قال: "جاتوزو لاعب كبير هو مركز الأمان والإطمئنان في وسط ميلان".

4- لاعب روما السابق دانيللي دي روسي قال: "لاعب أتعلم منه الكثير، أتمنى أن أكون مثلـه وسأعمل على تحقيق هذا الشيء".

5- بافل نيدفيد نجم يوفنتوس السابق قال:"كنت أشعر بالتعب إذا لعبت أمام ميلان لأن جينارو لايدعك تذهب بسلام".

إجمالي مشاركات جاتوزو بقميص ميلان 467 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 16 تمريرة ناجحة، وحصل على العديد من البطولات كان أبرزهم بطولتي دوري أبطال أوروبا، بطولتي دوري محلي وبطولة كأس عالم أندية.

وعلى صعيد المنتخب الإيطالي، مثّل جاتوزو الآتزوري في فئاته العمرية الصغيرة، ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول في فبراير عام 2000، ويبقى أهم إنجاز له هو الفوز بلقب كأس العالم عام 2006.