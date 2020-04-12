تقرير.. كيف سيطر الغموض على تفاعل آل الشيخ مع صفقة فتحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حسم أحمد فتحي لاعب الأهلي مستقبله بعدما قرر الانتقال إلى صفوف بيراميدز على خلفية نهاية عقده بنهاية الموسم مع ناديه الأمر الذي سمح له باتخاذ خطوة جديدة في مسيرته.

البداية كانت من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعدما أعلنت عن رغبتها في التجديد لأحمد فتحي ليكون مدة العقد موسمين إلا أن المفاوضات فشلت بين الطرفين ليخرج رئيس اللجنة محسن صالح موجهًا الشكر للاعب.

فتحي خلال مفاوضاته مع الأهلي طلب مهلة أخيرة وتحديدًا لمدة 48 ساعة بعد عرض الأهلي وهو أن يرد بالموافقة أو الرفض خاصة بعد دخول بيراميدز في المفاوضات مستغلاً نهاية عقد اللاعب بنهاية الموسم.

وبالفعل أعلن صاحب الـ35 عامًا رفضه التجديد مع الأهلي ليكون الطريق ممهدًا نحو بيراميدز، لكن الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل خاصة أن لاعب الأهلي لم يعلن مستقبله بصورة نهائية بل الأمر ازداد غموضًا بعد الرسائل التي نشرها من الجماهير عبر صفحته "انستجرام" ليربط البعض بأن انتقاله لبيرامدز قد تعثر.

لكن وخلال هذه الأحداث خرج تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومالك بيراميدز السابق ليوجه عدة رسائل بين معلنة وغامضة.

- صورة قديمة:

على خلفية تعثر مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي وارتباط الأخير بالتوقيع لبيراميدز انتشرت تقارير تفيد بأن "الجوكر" وقع رسميًا على عقود انتقاله بجانب ظهوره مع ممدوح عيد وكيله السابق والمدير التنفيذي الحالي لنادي بيراميدز.

لكن تركي آل الشيخ أوضح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلاً :"الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي أي صلة بنادي بيراميدز منذ أن قمت ببيعه".

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- هل مضى مع حد؟:

بعد توضح الرئيس الشرفي الحالي للنادي الأهلي حول الصورة المتداولة لأحمد فتحي مع مسئولي بيراميدز، خرج آل الشيخ ليوجه رسالة أولى كانت غامضة حيث قال :"هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطرة أوي؟! بكرة نشوف".

- رسالة غامضة جديدة:

آل الشيخ لم يكتف بالرسالة السابقة ليزيد الغموض من جديد بعدما كتب :"رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الآن يبدأ التفاوض".

هذه الرسالة كانت في ظل الأنباء التي ترددت عن فشل المفاوضات بين أحمد فتحي وبيراميدز لتربط الجماهير إمكانية إعادة اللاعب النظر حول مستقبله والتجديد مع الأهلي خاصة بعد الرسائل التي نشرها "الجوكر" من جماهير القلعة الحمراء عبر صفحته الرسمية "انستجرام".

- رسالة أخيرة:

فور إعلان بيراميدز التوقيع مع أحمد فتحي عاد من جديد تركي آل الشيخ ليوجه رسالة جديدة لأحمد فتحي أشبه بالوداع بعدما قال :"مدام مش عاوزين، نقطع الرزق ليه، ربنا معاه".

رسالة آل الشيخ توضح أن إدارة الأهلي وتحديدًا لجنة التخطيط كان بإمكانها إعادة المفاوضات مع فتحي إلا أن النادي الأحمر كان قد أغلق الملف بالفعل.