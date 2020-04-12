محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت هيئة الإذاعة البريطانية (bbc)، إن السير كيني دالجليش أسطورة ليفربول الإنجليزي الأسبق غادر المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان دالجليش (69 عام) قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل عدة أيام، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت بي بي سي أن أسطورة الريدز سيتلقي العلاج في المنزل، على أن يخضع للعزلة الذاتية هناك.
وقال دالجليش لصحيفة صنداي بوست: "قد يعتقد البعض أن اسمي جعلني أتلقى رعاية جيدة، ولكن أي مريض في NHS يحصل على أفضل رعاية".
وأضاف أسطورة ليفربول: "نحن محظوظون بوجودهم، أتمنى لهم الخير لأنهم جميعا يعملون بلا كلل لمساعدة البلاد على التخلص من الوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر غادر المستشفى.. دالجليش يخضع للعزل المنزلي بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.