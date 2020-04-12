غادر المستشفى.. دالجليش يخضع للعزل المنزلي بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (bbc)، إن السير كيني دالجليش أسطورة ليفربول الإنجليزي الأسبق غادر المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان دالجليش (69 عام) قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل عدة أيام، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

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وأضافت بي بي سي أن أسطورة الريدز سيتلقي العلاج في المنزل، على أن يخضع للعزلة الذاتية هناك.

وقال دالجليش لصحيفة صنداي بوست: "قد يعتقد البعض أن اسمي جعلني أتلقى رعاية جيدة، ولكن أي مريض في NHS يحصل على أفضل رعاية".

وأضاف أسطورة ليفربول: "نحن محظوظون بوجودهم، أتمنى لهم الخير لأنهم جميعا يعملون بلا كلل لمساعدة البلاد على التخلص من الوباء".