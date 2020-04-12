رامزي: كريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في التاريخ

أكد آرون رامزي نجم آرسنال السابق ويوفنتوس الحالي، أن زميله في الفريق الإيطالي كريستيانو رونالدو يعد لاعب إستثنائي. وقال رامزي عبر مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" أن كريستيانو رونالدو رياضي من طراز إستثنائي، حيث يكون أول من يتواجد في صالة الألعاب والفيديو "إنستجرام" أن كريستيانو رونالدو رياضي من طراز إستثنائي، حيث يكون أول من يتواجد في صالة الألعاب الرياضية ويؤدي التدريب كاملاً قبل التوجه إلى الملعب. وواصل "رونالدو حريص على التدريبات بشكل دائم خاصة على الركلات الحرة". واختتم "لست في حاجة لأتحدث عن دوافع رونالدو، فهو جيد بشكل لا يصدق ودائمًا يبحث عن الفوز في كل مباراة، إنه من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

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