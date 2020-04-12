نجم آرسنال السابق: اخترت الإنتقال إلى يوفنتوس لأني اريد الفوز بالألقاب

كشف آرون رامزي نجم آرسنال السابق ويوفنتوس الحالي، عن سبب إنتقاله إلى صفوف السيدة العجوز.

وكان رامزي انتقل بشكل حرا إلى صفوف يوفنتوس قادماً من صفوف آرسنال في صيف 2019، بعد إنتهاء عقده مع الجانرز.

وقال رامزي عرب مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل

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الصور والفيديوهات إنستجرام، إنه كان يملك العديد من العروض ولكنه اختار يوفنتوس، بسبب رغبة السيدة العجوز الشديدة في ضمه.

وتابع " كان هناك العديد من العروض لي، ولكن رغبة اليوفي وكذلك رغبت في اللعب لفريق

ينافس على الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا ، جعلتني أختار يوفنتوس".

وواصل "كما أن الفريقيملك تاريخ كبير ولاعبين مميزين، والفريق ظهر بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، وهم ينافسون في كل موسم، وأنا اريد المساعدة في التتويج بالبطولة".

واختتم "كنت أريد اللعب لفريق ينافس في كل موسم على لقبين أو ثلاثة القاب وهذا هو دأب اليوفنتوس".