كاف يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على توجيه التهنئة إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده الـ32 الذي يوافق اليوم 12 أبريل. 12 أبريل. ونشر الكاف صورة للاعب مؤمن زكريا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "عيد ميلاد سعيد للاعب منتخب مصر مؤمن زكريا". "عيد ميلاد سعيد للاعب منتخب مصر مؤمن زكريا". الجدير بالذكر أن مؤمن زكريا يخضع لفترة علاج نتيجة الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وتسببت في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

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