ريال مدريد يتحرك لضم هاري كين

بدأ ريال مدريد الإسباني التحرك بشكل أكبر من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين ،لاعب توتنهام هوتسبير، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريدبدأ التعامل بجدية مع صفقة هاري كين، لكي يتمكن من الحصول على توقيع اللاعب.
وأوضحت "ريال مدريد قد يقوم بإدخال كل من خاميسرودريجيز وجاريث بيل في الصفقة مع مقابل مادي، أو قد يلجأ لبيع الثنائي لتأمين الأموال اللازمة للتعاقد مع كين".
ويعد خاميس رودريجيز وجاريث بيل ضمن الأسماء المرشحة بقوة للرحيل عن ريال مدريد، خاصة مع عدم إعتماد زيدان عليهما بشكل كامل.
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