خالد قمر: لن أعود إلى الزمالك

رفض خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، فكرة العودة للزمالك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سعيد بوجوده مع زعيم الثغر في الوقت الحالي.
قال قمر في تصريحات تليفزيونية: "منالصعب العودة للزمالك، الأمور لم تكن على أفضل ما يرام معي هناك"، وأكد أنه يشعر بالراحة النفسية في الاتحاد السكندري ويتمنى ختام حياته الكروية بين صفوفه.
ووجه قمر الشكر إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك نظرًا لعدم ممانعته رحيله عن الفريق عندما ابتعد عن المشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أنه رحل وقتها للإنتاج الحربي وسجل 11 هدفًا وكان هداف الدور الثاني.
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