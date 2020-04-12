نجم يوفنتوس السابق: ديبالا سيتطور مع السيدة العجوز

أكد أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس الأسبق، أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم السيدة العجوز، يملك قدرات فنية مميزة.
وقال ديل بييرو في تصريحاتنشرتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن ديبالا لا يحتاج أن يضع حدود لنفسه وقدراته، ويحتاج لتقديم ما هو أفضل لكي يتمكن منالبزوغ بشكل أكبر في المستقبل.
وأوضح "الهدف الذي سجله ديبالا في مرمى انتر ميلان يثبت إنه لاعب ذو جودة عالية، ويجب أن يمنحه ذلك الهدف المزيد من الثقة بقدراته، ورحلته بدأت للتو وسيتطور بشكل دائم
وواصل "على ديبالا أن يعلم إنه لن يحصل على شيء مجاناً وعليه دائمًا إثبات قدراته كما حدث في أخر مباريات الفريق".
يذكر أن باولو ديبالا كان قريب من الرحيل عن يوفنتوس في الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد، ولكن الصفقة تعرقلت ليواصل مسيرته مع السيدة العجوز ويظهر بشكل أفضل خلال الموسم الحالي قبل أن يتوقف النشاط الرياضي.
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