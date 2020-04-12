تحذيرات لريال سوسييداد بعد إعتزامه العودة للتدريبات

وجهت الحكومة الإسبانية تحذير إلى فريق ريال سوسييداد، بعد إعلانه أمس السبت إعتزامه العودة إلى التدريبات الجماعية، على الرغم منإنتشار فيروس كورونا.
وحسب تقارير صحفية إسبانية فإن المجلس الأعلى للرياضة وجه تحذير لريال سوسييدادمن إستئناف التدريبات، المعلقة منذ شهر مارس الماضي.
واستند التحذير على أن الأجواء في إسبانيا ليست مهيأة بعد لعودة النشاط الرياضي بمختلف أشكاله مع إستمرار حدة إنتشار الفيروس.
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