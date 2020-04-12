فرديناند يكشف كواليس إنتقال رونالدو لمانشستر يونايتد.. وما فعله بمدافع الفريق

كشف ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، تفاصيل إنتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الشياطين الحمر في عام 2003.
وكان كريستيانو رونالدو إنتقل في صيف 2003 بعمر الـ 18 عام، في مسيرة قوية مع الشياطين الحمر، انتهت بإنتقاله في عام 2009إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.
وقال فرديناند في تصريحات إلى EA Sports إنه تم إقامة مباراة ودية بين مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل رؤية مستوى رونالدو عن قرب، ومعرفة قدراته
وأوضح "خلال المباراة كان جون أوشيه هو المكلف بمراقبة رونالدو، ورأيته كما لو كان بحاة إلى الأكسجين فقد أرهقه اللاعب البرتغالي الشاب حينها بشدة".
وتابع "بعد نهاية المباراة انتظرنا في الحافلة للرحيل أكثر من ساعة نصف وعندما استفسرنا عن سبب التأخير، علمنا إنه يتم إنهاء الإتفاق على إنتقال رونالدو إلى مانشستر".
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