ماركيزيو يكشف موقفه من تدريب يوفنتوس في المستقبل

كشف كلاوديو ماركيزيو نجم يوفنتوس الإيطالي السابق، عن موقفه من تدريب السيدة العجوز في حال تم عرض عليه القيادة الفنية للفريق.
وقال ماركيزيو خلال حديثه مع مشجعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادلالصور "انستجرام" إنه يفتقد الأجواء التي كان يعيشها بين جدران اليوفي.
وعن تدريب يوفنتوس في المستقبل أشار "لم أفكر في التدريب بعد، فليس كل لاعب يستطيعبعد الإعتزال أن يصبح مدرب، ولكن إذا طلب مني البيانكونيري تدريبه سأوافق على الفوز".
يذكر ان ماركيزيو كان من أبرز لاعبي يوفنتوس وقضى سنوات طويلة داخل جدران السيدة العجوز، قبل أن ينتقل إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي، ويعتزل كرة القدم في أكتوبر الماضي.
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