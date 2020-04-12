ليفربول يحسم موقفه من ضم ماريو جوتزة

حسم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من التعاقد مع النجم الألماني ماريو جوتزة نجم بوروسيا دورتموند، خلال الفترة المقبلة.
وكانت العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن إمكانية وجود مفاوضات بين ليفربول وجوتزة،من أجل ضمه للفريق الإنجليزي، في ظل بحث الريدز عن لاعب جناح وكذلك لسابق التعاون بين يورجن كلوب وجوتزة حينما كان الأول مدير فني لبوروسيا دورتموند وقام بتصعيد اللاعب للفريق الأول.
وأكدت صحيفة إيفينينج ستاندارد أن يورجن كلوب لا يفكر في ضم جوتزة، حيث يراه لن يقدم الإفادة المطلوبة لليفربول، وهو ما جعل النادي الإنجليزي يحسم موقفه من اللاعب بعدم التفاوض معه.
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