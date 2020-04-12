بطلب من زيدان.. ريال مدريد يتحرك نحو أوباميكانو

تصدر “دايوت أباميكانو“، مدافع فريق لايبزيج الألماني قائمة الانتدابات للعديد من الأندية الأوروبية، بعدما تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي مرورًا بالموسم الحالي.

ومن أبرز الفرق التي ترغب في التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المُقبل، “آرسنال وبرشلونة وبايرن ميونخ“، وانضم إليهم مؤخرًا ريال مدريد.

زيدان يطلب التعاقد مع أوباميكانو

كشفت تقارير صحفية، أن “ريال مدريد” قرر بأمر من زيدان المدير الفني للفريق، مفاوضة فريق “لايبزيج” بشأن التعاقد مع المدافع “دايوت أوباميكانو” في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، ان زيدان حريص على التعاقد مع مدافع جديد هذا الصيف، من أجل تدعيم الخط الخلفي لسببين.

أولهما تراجع اداء “ناتشو فيرنانديز” مع اقتراب رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو، حيث أصبح بديلاً دائمًا في مدريد هذا الموسم، ونتيجة لذلك، تراجعت القيمة التسويقية للاعب بشكل ملحوظ، فبعدما ارتفعت قيمته إلى 35 مليون يورو، أصبح الآن يقدر بـ 12 مليونًا فقط، وعلى الرغم من تبقي عامين على انتهاء عقده مع النادي الملكي، إلا ان انخفاض سعره جذب عددًا كبيرًا من الأندية في الدخول في مفاوضات من أجل شراءه.

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السبب الثاني، ان زيدان لم يقتنع بالمدافع البرازيلي “إيدير ميليتاو“، الذي تعاقد معه ريال مدريد من بورتو البرتغالي في الميركاتو الصيفي 2019، مقابل 50 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2025.

ويرى زيدان ان أوباميكانو يمتلك كل المقومات التي ستساعده على خلافة سيرجيو راموس في دفاعات ريال مدريد خلال السنوات القادمة، إذ يبلغ من العمر 21 عامًا، وشارك مع منتخب فرنسا في عدة مناسبات سابقة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد “أوباميكانو” مع لايبزيج في صيف 2021، ويضغط اللاعب الدولي الفرنسي على إدارة ناديه في الوقت الحالي من أجل الموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وستسعى إدارة الفريق الألماني إلى تحقيق أقصى استفادة مالية من صفقة بيع اللاعب هذا الصيف، بدلاً من خسارته مجانًا في الموسم القادم.