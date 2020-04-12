أندية الدوري السعودي ستتفوق على أوروبا في خفض رواتب اللاعبين

تستعد أندية الدوري السعودي إلى تخفيض رواتب اللاعبين بطريقة أفضل من الطريقة الأوروبية، لتجنب الوقوع في مشاكل اقتصادية لا آخر لها في المستقبل القريب، لاسيما مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وفشلت الأندية الأوروبية في توحيد نسبة خفض رواتب اللاعبين، الأمر الذي سيلقي بظلاله في المستقبل على حجم التنافس الفني أو في سوق الانتقالات الصيفية أو سوق الانتقالات الشتوية، بينما تدرس أندية الدوري السعودي خفض رواتب اللاعبين بنسب موحدة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

واستفسرت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن آخر ما توصلت إليه الدوريات الخمس الكبرى قبل اتخاذ قرار تخفيض رواتب اللاعبين هذا الشهر.

وكانت أندية الدوري الإيطالي السباقة بتقليص رواتب اللاعبين بما في ذلك النادي الأغنى “يوفنتوس”، ووصلت نسبة تقليص رواتب اللاعبين في برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين إلى 70٪ من إجمالي الرواتب.

وقالت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها تدرس آخر ما توصلت إليه أندية أوروبا مع لاعبيها فيما يخص نسب خفض الرواتب، رغبة منها في اتخاذ خطوات ملائمة وفق معايير عالمية ترضي جميع الأطراف المعنية سواء أندية أو لاعبين.

وأكدت الصحيفة السعودية واسعة الانتشار (الرياضة) أن الأندية ترغب بالفعل في الاستعانة بتجارب روابط الأندية المحترفة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي قبل الوصول إلى اتفاقيات مع اللاعبين من أجل خفض رواتبهم للتعامل مع الأزمة الراهنة التي سببها فيروس كورونا المعروف علميًا بـ “كوفيد-19”.

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وطلب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين “عبد العزيز الحميدي” من جميع أعضاء الرابطة بعقد اجتماع غير عادي عبر مكالمة إلكترونية (فيديو كونفرنس) بحضور ممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمناقشة تداعيات استمرار تأثير كورونا على كرة القدم والدوري السعودي (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين) وباقي المسابقات المحلية.

نسبة موحدة

تسعى رابطة الدوري السعودي للمحترفين من خلال الاجتماع الطارئ إلى توحيد نسبة خفض رواتب اللاعبين في جميع الأندية، كي لا يحدث تفرقة وتفضيل لفريق على الآخر.

وكشفت صحيفة الرياضة السعودية بأن التعليمات الجديدة لرابطة دوري المحترفين اءت بعد عقد اجتماع وورشة عمل من قبل منظمة روابط الدوريات العالمية لكرة القدم والذي كان عن بعد أيضًا، عبر مكالمة فيديو كونفرانس، بمشاركة 40 رابطة من ضمنها رابطتي الدوري السعودي والإماراتي.

وحضر المكالمة عبد العزيز الحميدي ممثلاً عن الأندية السعودية، وتعرف خلالها على توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي أعلنت في وقت سابق منتصف الأسبوع الماضي ولعل أهمها تمديد عقود اللاعبين التي ستنتهي في 30 يونيو 2020.

وتواجد في هذا الاجتماع الرئيس السابق للجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم “جيمس كيتشينج” بصفته عضوًا في اللجنة المختصة من الفيفا لدراسة آثار توقف الأنشطة الرياضية حول العالم على الأندية واللاعبين من بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.