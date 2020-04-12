الامارات | يوفنتوس سيجدد عقد ديبالا رغم إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس سيجدد عقد ديبالا رغم إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، رغم توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية.



وأوضحت أنه رغم إصابة اللاعب الأرجنتيني بفيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يؤثر على رغبة النادي في تمديد عقده.



وكان ديبالا قريباً من الرحيل عن يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي العام الماضي، حيث كان الدولي البرازيلي المرشح الأول لتعويض الرحيل المحتمل لنيمار آنذاك إلى برشلونة.

كما كان ديبالا محط أنظار أندية أخرى مثل توتنهام هوتسبير، ومانشستر يونايتد، لكن اللاعب اختار البقاء مع يوفنتوس هذا الموسم.