الامارات | عاجل.. اتحاد الكرة الإماراتي يمدد فترة تعليق النشاط الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد الكرة الإماراتي يمدد فترة تعليق النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه اليوم الأحد عبر نظام الاتصال المرئي أنه تابع مع الجهات المختصة في الدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد " كوفيد 19" والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن "بعد تقييم الوضع مع الجهات تقرر تمديد تعليق النشاط الرياضي اعتبارا من تاريخه حتى أشعار آخر كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر."

وأشار اتحاد الكرة إلى أن القرار يشمل جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والاكاديميات الخاصة وغيرها.

وكان اتحاد الكرة قرر تعليق النشاط الرياضي اعتبارا من 15 مارس الماضي بسبب التطورات الصحية الراهنة.