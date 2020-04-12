شكرا لقرائتكم خبر عن WWE يعلن إصابة أحد موظفيه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد WWE لمصارعة المحترفين إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه تعافى منه ولم يتعامل مع أي شخص من الاتحاد بعد إصابته.
وقال الاتحاد في بيانه: «أتت فحوصات أحد موظفي WWE إيجابية لفيروس كورونا. نحن نؤمن أن هذا الأمر قليل الخطورة بالنسبة للمصارعين وفريق العمل، إذ ظهرت الأعراض على الشخص وشريكه في الغرفة خلال الأيام التي تلت اختلاطه بشخصين يعملان في الرعاية الصحية في مساء 26 مارس، عقب انتهاء التصوير في مكان مغلق.
وأضاف البيان: «الموظف لم يتعامل مع أي شخص من WWE منذ اختلاطه بهذين الشخصين، وهو في حالة جيدة وتعافى تمامًا».
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