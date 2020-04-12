شكرا لقرائتكم أحمد بلال: تقليص عدد الأجانب أفضل قرار منذ 10 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن قرار إتحاد الكرة بتقليص عددد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم أفضل قرار تم إتخاذه من 10 سنوات .

و قال أحمد بلال فى تصريح لـ الخليج 365 ،إفتقدنا اللاعب المصرى فى أخر 10 سنوات ، و الأوهام التي تطارد المدربين تتمثل في اللاعب ذو البشره السمراء و كأنهم من كوكب أخر فى عالم كرة القدم ، مؤكداً أن هناك مصريين أفضل من الأفارقة بكثير وعدم وجودهم فى الدوري يمنع الفرصة لإكتشاف اللاعب المصري ومنحه ثقة المباريات و إرتفاع مستواه بشكل تدريجي.

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ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.