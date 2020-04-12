شكرا لقرائتكم حلمى طولان يضع لائحة عقوبات للاعبى إنبى بسبب زيادة الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمى طولان، للائحة عقوبات لتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وعلق مدير الكرة بنادى إنبى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت فى برنامج "Be on Time" الذى يقدمه الثنائى أميرة جمال وفتح الله زيدان، حول مسألة تخفيض عقود اللاعبين قائلاً:"كل نادي يعمل على حسب إمكانياته والأمر سيعود إلى الاتفاق بين النادى واللاعب ولم نتخذ قرار فى هذا الشأن حتى الآن".

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وشدد مدير الكرة بنادى إنبى إن الفريق البترولى يواصل تدريباته فى المنزل تحت متابعة الجهاز الفنى للفريق حيث يتم التواصل إلكترونيا خلال خوض المران اليوم وعبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبل مثلهم، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.

وكان الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، قرر بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية فى الفترة الحالية، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة المصرى، بمد تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية شهر أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.