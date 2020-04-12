شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تقريرا طبيا عن حالة باسم على ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً طبياً عن باسم على ظهير الفريق المُعار للجونة ومعرفة كل تفاصيل إصاباته التى تعرض لها سواء خلال مشواره مع الأهلي أو خلال تجربته الحالية مع الجونة وذلك حتى يطمأن المدير الفني على سلامة اللاعب من الأصابات إذا كانت هناك نية لإعادته مرة أخرى للقلعة الحمراء.
ويُعد باسم على واحداً من اللاعبين المُرشحين لتدعيم الجبهة اليُمنى للأهلي بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز لكن رينيه فايلر وصل إلى مسامعه أن باسم علي تعرض لإصابات كثيرة خلال تواجده في الاهلي ما حرمه من تشكيل الفريق فترة طويلة لذا يرغب المدرب السويسري في معرفة كل التفاصيل الطبية عن اللاعب.
وطلب المدير الفني للأهلي تقريراً طبياً شاملاً عن ظهير الجونة بجانب تقرير فني عن مستواه ولياقته وسرعته وأداؤه في الملعب سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي من أجل البت في مصير اللاعب وإعاته بعدما رحل من الاهلي مطلع الموسم الجاري للجونة على سبيل الاعارة لمدة موسم.
على صعيد متصل، يحسم التقرير الذى سيتسلّمه رينيه فايلر حول اللاعبين المُعارين من الاهلى لأندية أخرى مصير الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض المدير الفنى التسرّع فى ملف الصفقات الجديدة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلى لأندية محلية ويرغب المدرب السويسرى فى الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.
وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).
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